Василь Шайхразиев с рабочим визитом посетит Калининград

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев продолжает рабочие поездки по федеральным округам России. На очереди – Северо-Западный федеральный округ. Уже сегодня Василя Шайхразиева ждут в Калининграде.

19-20 февраля председателя Национального Совета ожидает насыщенная программа. Завтра он встретится с ветераном Великой Отечественной войны, председателем Совета татарских старейшин Калининградской области Хакимом Биктеевым. Затем посещетит музей в п. Владимирово, где осмотрит экспозиции, посвященные Ф.Кариму. После этого в п. Садовое Багратионовского района возложит цветы к памятному знаку у места гибели Ф. Карима и посетит место его захоронения в г. Багратионовск.

После обеда запланировано посещение общественного мусульманского центра «ИХСАН» в пос. Большое Исаково Гурьевского городского округа. Потом состоится встреча с Губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Как известно, главная цель поездки — встреча с активом татарских общественных организаций Северо-Западного Федерального округа и татарской общественностью Калининградской области. На мероприятии подведут итоги работы Исполкома Всемирного конгресса татар за 2019 год, обсудят план работы и задачи на 2020 год. Завершится встреча праздничным концертом, посвященным 100-летию ТАССР.

20 февраля Василь Шайхразиев в пос. Переславское Зеленоградского городского округа посетит мемориальный комплекс и братскую могилу советских воинов, погибших в феврале-апреле 1945 г. в ходе Восточно-Прусской операции. Затем в г. Калининграде осмотрит музейную экспозицию Калининградского областного историко-художественного музея – «Форт № 5», за взятие которого 15 советских воинов удостоены звания Героя Советского Союза.