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Василь Шайхразиев сегодня с рабочим визитом посетит Башкортостан

Василь Шайхразиев сегодня с рабочим визитом посетит Башкортостан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 11.03.2020 0 4

Двухдневный визит в Уфу заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева начнется во второй половине дня. Программа сегодняшнего дня включит в себя встречу с Верховным муфтием России, председателем Центрального ДУМ России Талгатом хазратом Таджутддиным.

Председатель Нацсовета также посетит ветеранов Великой Отечественной войны, а именно: участника Курской битвы, 95-летнего Асхата Мингазетдинова и Ришата Исмагилова, которому 100 лет!

Завтра, 12 марта, в Уфе откроется офис представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане. В мероприятии примет участие и Василь Шайхразиев. В новом офисе запланирована встреча с руководителями татарских общественных организаций Республики Башкортостан. Затем все вместе они возложат цветы к памятнику великого поэта Габдуллы Тукая.

Эстафета флага 100-летия ТАССР, начавшаяся в Республике Бурятия, достигла Башкортостана. В Уфимском государственном татарском театре «Нур» состоится церемония передачи эстафеты.

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