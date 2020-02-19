Василь Шайхразиев в Калининграде встретился с ветераном Великой Отечественной войны Хакимом Биктеевым

Председатель Национального совета Василь Шайхразиев начал свою поездку в Калининградскую область со встречи с уважаемым соотечественником Хакимом Биктеевым. Гостей из Казани ветеран встретил с радостью. О встречах, которые проходят в Федеральных округах РФ, он сказал:» Вы выполняете очень важную миссию».

Хаким Исмаилович Биктеев — основатель современной мусульманской общины Калининграда. Является председателем Совета татарских старейшин Калининградской области. Инициатор строительства в Калининграде соборной мечети. Пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди мусульман. Родился 27 марта 1925 года в Мордовии. В этом году у соотечественника юбилей-95 лет. Хаким Биктеев является участником Великой Отечественной войны, герой штурма Кенигсберга. С 1945 года живет в Калининграде. В 2011 году награжден медалью «За заслуги перед Калининградской областью».

Когда в Казани проходят форумы, несмотря на преклонный возраст, Хаким ага приезжает для участия в них. В выступлениях дает свои советы и пожелания. И на сегодняшней встрече он высоко оценил деятельность Всемирного конгресса татар, проводимых для сохранения татарского языка и консилидации татарского народа. Провожая гостей, ветеран передал большой привет жителям Татарстана и пожелал успехов в предстоящих мероприятиях. Напомним, в 2020 году Татарстан отмечает 100- летие образования ТАССР, 75-летие ВОВ и готовится Всероссийской переписи населения.