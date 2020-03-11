Василь Шайхразиев вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали Всемирного конгресса татар

Сегодня в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны – Асхата Мингазетдинова и Ришата Исмагилова.

В ходе встречи с ветеранами Василь Шайхразиев выразил слова благодарности героям за их ратный подвиг и самоотверженный труд в то страшное для нашей страны время. Также Председатель Нацсовета поздравил соплеменников с предстоящим 75-летним юбилеем Победы в Великой отечественной войне и вручил медали Всемирного конгресса татар.

Ветераны, в свою очередь, были очень рады за проявленное внимание со стороны руководства Республики Татарстан и Всемирного конгресса татар и выразили благодарность Президенту РТ Р.Н.Минниханову.

Надо отметить, что Асхат Мингазетдинов родом из Татарстана: он родился в 1923 году в г. Бугульма. Всю войну Асхат Мингазетдинов прошел разведчиком в составе 980-го артполка 17-ой стрелковой дивизии Народного ополчения Москворецкого района г.Москвы.

Воевал в составе Западного, Брянского, 2-го Белорусского фронта. Удостоен большого количества наград, среди которых две медали «За отвагу», медаль «За освобождение Белоруссии», орден «Красной звезды» и орден «Великой Отечественной войны» I и II степени. В 2020 году получил орден за «Заслуги перед Отечеством».

После войны Асхат Мингазетдинов переехал жить в Уфу, окончил Уфимское медицинское училище, затем поступил в Башкирский медицинский университет, после защитил кандидатскую диссертацию. Асхат Аскарович полвека проработал врачом. На сегодняшний день он автор более 70 научных работ. Его перу принадлежат книги «Белые страницы моей семьи. Воспоминания» (2003), «Жертвы сталинских репрессий. Эпизоды войны глазами разведчика» (2004), «Раздумья прихожанина мечети «Ихлас» (2007), «Милостью царицы Екатерины II» и многие другие. Асхат Мингазетдинов исследует историю татарских родов. Пишет статьи на религиозно-этические темы. Увлеченно рисует картины.

Ришат Исмагилов в этом году собирается отмечать вековой юбилей: он родился 15 апреля 1920 года в деревне Нимислярово Нуримановского района Башкортостана. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. Был определен во взвод радистов роты связи 455-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии. Великую Отечественную войну встретил 22 июня 1941 года в рядах защитников Брестской крепости. За проявленное мужество и героизм в обороне крепости-героя Ришат Исмагилов награжден орденом Отечественной войны II степени.

Ришат Салихович всю жизнь посвятил педагогической деятельности: более 40 лет работал директором Байгильдинской средней школы. Награжден орденом «Знак Почета», значком «Отличник просвещения РСФСР», также ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель РСФСР».