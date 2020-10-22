Сегодня в рамках рабочего визита в Республику Бурятия заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым. Встреча состоялась в здании Народного Хурала Республики Бурятия в Зале совещаний Главы Республики. Также на официальной встрече приняли участие Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия — Руководитель Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Баир Цыренов, председатель Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова, член Совета Региональной национально-культурной автономии татар Бурятии, предприниматель Мансур Газизянов и заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар – начальник отдела по работе с татарскими общественными объединениями регионов Российской Федерации Марс Тукаев.

В завершение встречи председатель Национального совета ВКТ вручил Сажиде Баталовой подарочный сертификат на пошив национальных костюмов для студии танца «Байкал-Идель».

Для справки:

По данным Переписи населения 2010 г., в Бурятии татары составляют 6813 чел. (0,7%), и по численности занимают третье место после русских и бурят. Татары проживают фактически во всех районах Бурятии, значительное число компактных поселений находится в с. Старый Онохой (30,2% из общего кол-ва населения 892 чел), Татарский ключ, Ангир, Унэгэтэй, Онохой Заиграевского района, с. Харашибирь Мухоршибирского района, п. Селендума Селенгинского района, в селах Тэгда, Баянгол, Георгиевка, Верхние Тальцы Хоринского района и Кижингинского районах, Кяхтинском, Баргузинском, Курумканском, Северобайкальском районах, широко представлены в г. Гусиноозерске.