Сегодня в рамках рабочей поездки в Калининградскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Встреча состоялась в здании Правительства Калининградской области.

На встрече также присутствовали Руководитель Аппарата Правительства Калининградской области Алексей Родин, заместитель руководителя Агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области Лиана Максимова, постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Марс Тукаев, общественный деятель, дочь поэта Фатыха Карима Лейла Фатыховна Каримова и др.

Встреча началась с приветствия Антона Алиханова. Он отметил, что татары наряду с другими народами внесли большой вклад в освобождение Калининградской земли от фашистских захватчиков и в ее восстановление. «Особое место в списке героев занимает Фатых Карим, которого мы считаем нашим общим героем», — сказал губернатор.

Василь Шайхразиев, в свою очередь, выразил благодарность руководству Калининградской области за гостеприимство и вкратце ознакомил губернатора с деятельностью Национального совета Всемирного конгресса татар. Также он отметил о важности текущего года, так как в 2020 г. пройдет празднование 100-летие образования ТАССР, в связи с чем делегация во главе с председателем Нацсовета ВКТ начала эстафету флага 100-летия ТАССР по всем федеральным округам России.

Особое внимание Василь Шайхразиев уделил персоне Фатыха Карима. «Сегодня день, когда не стало нашего татарского поэта-патриота. Мы сегодня посетили место гибели, где установлен памятный знак, и возложили цветы к памятнику, где захоронен Фатих Карим. Радует, что во всех этих мероприятиях чествования с нами была его дочь Лейла Фатыховна», — сказал председатель Нацсовета. Также Василь Шайхразиев отметил, что глава Багратионовского городского округа Максим Азов предложил ему учредить конкурс для детей, посвященный творчеству Фатыха Карима, где победители смогут посетить родину и места, связанные с жизнью поэта Фатыха Карима. Также Василь Шайхразиев озвучил вопрос, который был адресован от татарского актива области по поводу содействия в проведении Сабантуя на Калининградской земле. Антон Алиханов одобрил оба предложения и поручил своему заместителю проработать данные вопросы.