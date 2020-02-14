Василь Шайхразиев встретился с первым заместителем губернатора Костромской области

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев сегодня прибыл с рабочим визитом в Кострому. Первым делом он встретился с первым заместителем губернатора Костромской области Алексеем Афанасьевым.

Председатель Национального совета поблагодарил Алексея Афанасьева за встречу. Василь Шайхразиев отметил, что в Костроме проживает примерно 2000 татар. И подчеркнул, что каждый татарин важен для нас.

Затем Василь Шайхразиев рассказал о деятельности Всемирного конгресса татар, об истории создания Национального совета ВКТ, о встречах, проводимых с соотечественниками по федеральным округам России. По его словам, каждая рабочая поездка сопровождается встречами с руководством региона, на которых решаются проблемы наших соотечественников и принимаются важные решения о взаимодействии.

Василь Шайхразиев отметил, что с начала года он уже успел побывать в Бурятии, Нижневартовске, Находке, Прокопьевске, Кемерово.

Алексай Афанасьев рассказал о сотрудничестве двух регионов. Он отметил, что Кострома является добытчиком и изготовителем ювелирных изделий. По его словам, между Костромой и Татарстаном налажены тесные связи.

Первый заместитель губернатора также рассказал об истории Костромы. Отметил, что история Костромы и Татарстана тесно связаны.

Основатель торговой марки «Алмаз-Холдинг», Депутат Костромской областной Думы V и VI созывов Флун Гумеров, присутствовавший на встрече поблагодарил зам.губернатора и губернатора Костромской области за всестороннюю поддержку. Особую благодарность выразил за помощь в постройке мечети. Отметил, что Губернатор Костромской области и Президент Татарстана посетили данную мечеть.

Имам-хатыб Ришат хазрат Сайдашев также поблагодарил за оказываемую поддержку.

Огромное спасибо, что поддерживаете наших соотечественников и говорим вам наше татарское Бик зур рэхмэт! — сказал и Василь Шайхразиев.