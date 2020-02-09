Василь Шайхразиев встретился с представителями татарских общественных организаций Сибирского федерального округа

Сегодня в рамках программы рабочего визита в Кемеровскую область заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев встретился с руководителями и представителями татарских общественных организаций Сибирского федерального округа.

Встреча состоялась в культурно-выставочном центре «Вернисаж» г. Прокопьевск. До начала официальных встреч Василь Шайхразиев ознакомился фото выставкой «Взгляд через объектив». Здесь были представлены работы фотографов Виля Равилова — «Жизнь родного города»; Елены Третьяковой — «Материнство и детство»; Сергея Анохина — «Кузнецкий Алатау». На втором этаже здания была представлена музейная коллекция «Прокопьевская береста».

Позже началась встреча с активом. На встрече с заместителем Премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар приняли участие руководители и актив татарских общественных организаций из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской области, Алтайского и Красноярского края.

Поприветствовав актив Сибирского федерального округа, Василь Шайхразиев напомнил, что данные встречи проходят с целью консолидации татарского народа. Председатель Нацсовета призвал уделить особое внимание таким мероприятиям, как «Джалиловские чтения», конкурсу «Татар кызы» и акции «Татарский диктант». «В прошлом году в образовательной акции «Татарча диктант» приняли участие 85 тысяч человек, а в этом году наша цель – собрать 100 тысяч участников», — отметил В.Г.Шайхразиев.

Также в ходе встречи Василь Шайхразиев рассказал о важности текущего года, так как в 2020 г. пройдет Всероссийская перепись населения, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования ТАССР. Забегая вперед, он отметил и о предстоящем юбилее со дня принятия ислама государством Волжская Булгария. Напомним, в 2022 году этой знаменательной дате исполняется 1100 лет.

В ходе беседы Василь Шайхразиев также подчеркнул важность создания молодежного крыла, чтобы в дальнейшем были достойные продолжатели общественной деятельности. «Мы уже который год принимаем абитуриентов из регионов России в ВУЗы Татарстана, после обучения мы ждем отдачи с их стороны, чтобы они были активистами в работе конгресса татар в Татарстане или у себя в регионе». Были затронуты и вопросы, касающиеся просвещения. Председатель Нацсовета отметил, что был назначен новый заместитель руководителя Всемирного конгресса татар, который курирует вопросы образования.