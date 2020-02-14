Василь Шайхразиев встретился с представителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа

Сегодня в рамках программы рабочего визита в Костромскую область заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета ВКТ Василь Шайхразиев встретился с руководителями и представителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа.

Встреча состоялась в областном дворце Творчества детей и молодежи. На встрече с председателем Нацсовета приняли участие руководители и актив татарских общественных организаций из Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской области и г. Москвы.

Поприветствовав татарский актив, Василь Шайхразиев отметил, что данные встречи уже стали традиционными. «Мы каждый год встречаемся с нашим татарским активом, и каждый год стараемся проводить их в разных субъектах. В планах на февраль 7 федеральных округов. На сегодняшний день в составе ВКТ 460 организаций, и все мы должны работать рука об руку», — сказал председатель Нацсовета. Также он призвал уделить особое внимание таким мероприятиям, как «Джалиловские чтения», акции «Татарский диктант», конкурсу «Татар кызы». «У нас есть потенциал, к примеру, мы проводим во второй раз конкурс «Джалиловские чтения», на него в этом году было заявлено 6500 участников. В прошлом году в образовательной акции «Татарча диктант» приняли участие 85 тысяч человек, а в этом году наша цель – собрать 100 тысяч участников», — отметил В.Г.Шайхразиев.

Также в ходе встречи председатель Нацсовета рассказал о важности текущего года, так как в 2020 г. пройдет Всероссийская перепись населения, 100-летие образования ТАССР, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. «Также не надо забывать и наш традиционный праздник Сабантуй. Старайтесь согласовать даты празднования местных сабантуев исходя из Федерального, чтобы они не пересекались, чтобы у вас была возможность принять участие в Федеральном Сабантуе. И насчет культурной программы и программы в целом. Уделяйте особое место татарским традициям, национальным татарским играм. Если мы будем подстраиваться под современность, из нашего сабантуя останется лишь буква «С», – сказал Шайхразиев. Также председатель Нацсовета призвал руководителей к более активному информированию о проведенных мероприятиях в регионах и сотрудничеству с редакцией газеты «Татарлар» и сайтом Всемирного конгресса татар.