enrutat
Главная / Василь Шайхразиев встретился с руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан
Василь Шайхразиев встретился с руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан

Василь Шайхразиев встретился с руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 24.01.2020 0 3

Сегодня в рамках визита в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с руководителем Администрации Главы РБ Александром Сидякиным. Встреча состоялась в здании Администрации Главы Республики Башкортостан.

В ходе беседы были обсуждены вопросы по укреплению партнерской деятельности между регионами в государственных и общественных структурах. Василь Шайхразиев, в свою очередь, отметил о предстоящих Днях Башкортостана, которые пройдут в Татарстане в мае, и рассказал о назначении нового представителя Всемирного конгресса татар в Башкортостане: с 2020 года им официально является Альфред Давлетшин.

В завершение встречи руководители обменялись подарками. Александр Сидякин вручил Василю Шайхразиеву юбилейную медаль, выпущенную к 100-летию образования Республики Башкортостан.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.