Василь Шайхразиев встретился с руководителем Администрации Главы Республики Башкортостан

Сегодня в рамках визита в Республику Башкортостан заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с руководителем Администрации Главы РБ Александром Сидякиным. Встреча состоялась в здании Администрации Главы Республики Башкортостан.

В ходе беседы были обсуждены вопросы по укреплению партнерской деятельности между регионами в государственных и общественных структурах. Василь Шайхразиев, в свою очередь, отметил о предстоящих Днях Башкортостана, которые пройдут в Татарстане в мае, и рассказал о назначении нового представителя Всемирного конгресса татар в Башкортостане: с 2020 года им официально является Альфред Давлетшин.

В завершение встречи руководители обменялись подарками. Александр Сидякин вручил Василю Шайхразиеву юбилейную медаль, выпущенную к 100-летию образования Республики Башкортостан.