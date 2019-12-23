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Василь Шайхразиев встретился с руководителем «Штаба татар Москвы»

Василь Шайхразиев встретился с руководителем «Штаба татар Москвы»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 23.12.2019 0 172

18 декабря на Расширенном заседании члены Национального Совета Всемирного конгресса татар проголосовали за исключение организации “Штаба татар Москвы” из состава ВКТ. Эта новость была доведена до татарской общественности через СМИ.

И сегодня состоялась встреча заместителя Премьер-министра РТ, Председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева с руководителем организации «Штаб татар Москвы» Рустамом Ямалеевым, в ходе которой обсуждались вопросы совместной работы.

Завтра, 24 декабря, на официальном сайте Всемирного конгресса татар можно будет посмотреть интервью с руководителем «Штаба татар Москвы» Рустамом Ямалеевым.

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