Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских общественных организаций Республики Башкортостан

В офисе представительства Всемирного конгресса татар в Башкортостане состоялась встреча заместителя премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Василя Шайхразиева с руководителями татарских общественных организаций Республики Башкортостан.

Основной целью заседания было знакомство с новым постоянным представителем Республики Татарстан в Башкортостане Юсуфом Якуповым

Заместитель Премьер-министра Татарстана в своем выступлении отметил, что Татарстан и Башкортостан связывает многовековая дружба.

«Наши руководители тоже дружат, работают сообща. И дальше будем жить дружно, работать вместе», -сказал Василь Шайхразиев . Онрассказал о мероприятиях, которые прошли сегодня с его участием в Мишкинском и Бураевском районах Башкортостана.

Председатель Национального совета представил руководителям татарских общественных организаций нового постоянного представителя Республики Татарстан в Башкортостане Юсуфа Якупова. «Надежный человек, будем работать вместе рука-об-руку», — сказал он.

На встрече с благодарственным словом Президента Республики Татарстан был награжден помощник главы администрации Мишкинского района Шакуров Ильгиз Салихович.

Медаль Всемирного конгресса татар «за заслуги перед татарской нацией» вручили:

Директору татарской гимназии № 84 г. Уфы Равилю Рифкатовичу Идрисову, директору татарской гимназии № 65 г. Уфы Анфисе Фаритовне Галимзановой, учителю татарского языка данной школы Самигуллиной Флюзе Расимовне, кандидату филологических наук, доценту БГУ Идрисову Рауфу Рифкатовичу, кандидату филологических наук, доценту БГУ Ильмире Фаргатовнае Зариповой, кандидату филологических наук, доценту БГПУ Нурие Усмановне Халиуллиной, руководителю клуба » Райхан » Мухамадеевой Халисе Масгутовне.

Благодарственное письмо Всемирного конгресса татар было вручено директору уфимского кафе » Busfood » Гульфие Фаниловне Батыровой.