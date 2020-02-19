Василь Шайхразиев встретился с руководителями татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа

Встреча заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального совета Василя Шайхразиева с соотечественниками прошла в здании историко-художественного музея Калининградской области. Здесь собрался актив общественных организаций из Архангельской, Волгоградской, Калининградской, Псковской, Муромской, Нижегородской, Ленинградской областей, Республик Карелии, Коми, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.

Председатель Национального совета рассказал о II Международном литературном конкурсе «Джалиловские чтения», который завершился вчера, 18 февраля в Казани. «В этом году приняли участие около 7 тысяч детей. Вместе с вами мы хотим увеличить количество участников,» — сказал Василь Шайхразиев. Призвал уделить особое внимание к конкурсу «Татар кызы» и акции «Татарский диктант». «В прошлом году в акции «Татарча диктант» приняли участие 85 тысяч человек, в этом году цель – 100 тысяч участников», — отметил он.

Он напомнил, что в этом году конкурс «Татар кызы» пройдет в Узбекистане. Руководителям организаций посоветовал работать с молодежным крылом. «Мы встречаемся с вами в округах, показываем наше единство, вместе решаем вопросы, такие встречи будут организованы и в дальнейшем», — сказал председатель Национального Совета.

Также в ходе встречи Василь Шайхразиев рассказал о важных событиях 200 года. Это — Всероссийская перепись населения, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования ТАССР. . Он призвал соотечественников принять в них активное участие.

Напомним, что заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев совершает рабочие поездки по регионам России. 19-20 февраля он находится в Калининградской области.