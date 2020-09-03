Василь Шайхразиев встретился с учителями татарского языка и литературы Тукаевского района

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев продолжает череду деловых поездок по муниципальным районам РТ. Сегодня вице-премьер находится в Тукаевском муниципальном районе.

ДОУ «Милэшкэй» д. Азьмушкино стало отправной точкой маршрута по Тукаевскому району. Здесь Председателя Нацсовета встретили глава района Ф.М.Камаев, глава сельского поселения Р.Ф.Адиев, начальник МКУ «Управление образования Тукаевского района» Н.С. Габдуллин и заведующая ДОУ А.Ф.Салахова.

Затем вице-премьер РТ отправился в д.Малая Шильна, где прошла встреча с учителями татарского языка и литературы, работниками библиотечной системы.

Напомним, общедоступное и бесплатное образование в районе предоставляют 26 дошкольных образовательных учреждений, где воспитываются 1320 детей, и 23 школы с общим контингентом учащихся 3152 человека. Все школы района оснащены современным оборудованием, имеются компьютерные классы, доступ в интернет.

Во второй половине дня Председатель Нацсовета прибудет в д.Яна-Буляк. Здесь состоится осмотр экспозиции музея им. И.Шакирова.

Завершится рабочий визит Василя Шайхразиева в Тукаевский район ознакомлением с деятельностью агрофирмы «Кама». Здесь же состоялось и премирование лучших хлеборобов.