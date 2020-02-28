Сегодня в рамках рабочего визита в Краснодарский край заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Вице-губернатором Краснодарского края Сергеем Пуликовским. Встреча состоялась в здании Администрации Краснодарского края.

В ходе встречи председатель Нацсовета ВКТ ознакомил Вице-губернатора с деятельностью и историей Всемирного конгресса татар, рассказал, что 2,5 года назад был создан Национальный совет ВКТ, и с того момента традиционно проводятся встречи с активом татарских организаций федеральных округов РФ. Также Василь Шайхразиев рассказал о важных событиях 2020 года. Это — празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования ТАССР.

Поднимался вопрос и о проведении Южного Сабантуя в Краснодарской земле. Напомним, первый Южный Сабантуй прошел в Республике Дагестан, а очередной национальный праздник планируется в Ростове-на-Дону.

Касаясь темы Сабантуя, Сергей Пуликовский сказал, что очень признателен за такое предложение. “Один из наших общих интересов – это, конечно же, скачки, поэтому мы обязательно рассмотрим данный вопрос”. Напомним, Василь Шайхразиев является также председателем Федерации коневодства и конного спорта Республики Татарстан.

Также на встрече были затронуты вопросы по предстоящей переписи населения, о праздничных мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы и др.

Напомним, по данным переписи 2010 года на территории Краснодарского края проживает около 25 тысяч татар.