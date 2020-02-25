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Василь Шайхразиев встретился с Вице-губернатором Оренбургской области

Василь Шайхразиев встретился с Вице-губернатором Оренбургской области

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.02.2020 0 1

Сегодня в рамках рабочего визита в Оренбургскую область, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев встретился с Вице-губернатором, заместителем председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике – министром региональной и информационной политики Оренбургской области Олегом Димовым.

В ходе встречи председатель Нацсовета ВКТ ознакомил Вице-губернатора с деятельностью и историей  Всемирного конгресса татар, рассказал что 2,5 года назад был создан Национальный совет ВКТ. И с того момента традиционно проводятся встречи с активом татарских организаций федеральных округов РФ.

Олег Димов в свою очередь рассказал, что татары Оренбургской области ведут активную деятельность в разных направлениях. И отметил важную роль в этом деле руководителя Татарской культурно-национальной автономии области Ильдуса Давлятова. Так же Вице-губернатор рассказал, что в регионе ведутся работы в увековечении личности  татарского поэта Муса Джалиля, который является образцом стойкости и мужества для каждого человека. Так же он отметил, что Татарстан и Казань являются образцом для Оренбургской области.

Далее продолжая тему Джалиля, Председатель Национального совета рассказал о II Международном литературном конкурсе «Джалиловские чтения», который завершился 18 февраля в Казани. «В этом году приняли участие около 7 тысяч детей. На следующий год мы хотим увеличить  количество участников» — сказал Василь Шайхразиев. Также в ходе встречи председатель Нацсовета рассказал о важных событиях 2020 года. Это — празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие образования ТАССР.

В ходе беседы, Олег Димов поделился и  школьными воспоминаниями, касающейся литературных конкурсов. «Я помню, как в пятом классе рассказав стихотворение «Варварство» Мусы Джалиля выиграл 1 место. Безусловно уверен, что «Джалиловские чтения» имеют большое значение для подрастающего поколения » — сказал Вице-губернатор.

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