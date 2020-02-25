Василь Шайхразиев встретился с активом татарских общественных объединений Оренбургской области и Приволжского федерального округа

Программа рабочего визита в Оренбургскую область заместителя Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева включила в себя встречу с руководителями и представителями татарских общественных объединений Оренбургской области и Приволжского федерального округа. Мероприятие состоялось в стенах библиотеки имени Х. Ямашева.

До начала встречи Василь Шайхразиев ознакомился с обновленной библиотекой. Напомним, она открылась в декабре 2019 года после масштабной реконструкции. Она стала первой модельной библиотекой г. Оренбурга. Обновилась как внешне, так и своим оснащением самым современным оборудованием и техникой. Теперь в библиотеке им. Х.Ямашева пять зон и каждый сможет найти для себя то, что необходимо от самых маленьких до людей старшего поколения. Поистине библиотека стала центром притяжения.

И сегодня она стала местом встречи татар из Приволжского Федерального округа. Василь Шайхразев обратился с приветственным словом к собравшимся: » Несмотря на то, что мы не требуем отчётности, мы видим вашу деятельность через сайты. В этом году прошли «Джалиловские чтения» во многих областях, в которых приняли участие порядка 6,5 тыс. человек. Джалиль — национальный герой, мы должны развивать это направление. Также очень организовано проходит конкурс «Татар кызы». Участвуют и из-за рубежа. Это не конкурс красоты. С его помощью мы сохраняем язык, традиции. В этом году «Татар кызы» пройдет в Узбекистане,» — подчеркнул председатель Национального Совета. Василь Шайхразиев также подчеркнул необходимость создания молодежного крыла, чтобы в дальнейшем были достойные продолжатели общественной деятельности.

Также в ходе встречи председатель Нацсовета рассказал о важности текущего года. В 2020 году пройдет Всероссийская перепись населения, 100-летие образования ТАССР, празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к переписи населения должна вестись уже сегодня. Нужно добраться до каждого татарского человека, объяснить значимость этого события. Он призвал руководителей к более активному информированию о проведенных мероприятиях в регионах и сотрудничеству с редакцией газеты «Татарлар», а также сайтом Всемирного конгресса татар.