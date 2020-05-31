Вековая история ТАССР: взгляд из Курганской области

— Планировали, но режим самоизоляции вносит свои коррективы. А так мы с начала года провели немало мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. Например, в Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, в центре татаро-башкирской национальной культуры «Дуслык» провели праздник «Туган телем — иркә гөлем» («Родной язык, как нежный цветок»). 29 февраля в рамках Всемирного дня татарской кухни в нашем центре прошла межрайонная выставка-конкурс «Милли татар ашлары» («Национальные татарские блюда»). Выставку мы приурочили к 93-летию со дня рождения кавалера ордена Ленина и ордена Дружбы народов, известного кулинара Юнуса Ахметзяновича Ахметзянова. А 14 марта центр «Дуслык» провел региональный фестиваль-конкурс татарских и башкирских мелодий «Дуслык моңнары» («Мелодии дружбы»), посвятив 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.