«Вековая история Татарстана»: в Казани открылась выставка картин современных художников

Кто-то отразил ее в современных постройках, кто-то в старинных улочках, кто-то увидел республику многонациональной. Но везде главное — люди, их глаза и эмоции.

Одни из присутствующих на выставке картин вышли из-под кисти Гульнары Шакировой совсем недавно. Художник-наивист до этого полностью погружалась в грузинские мотивы. Свою вторую выставку она решила посвятить вековому юбилею малой родины. Говорит, что если приглядеться, татарские мотивы есть в каждой ее картине.

— В каждой картине есть татарская частичка. Хотя и пишу Грузию, но всегда думаю, что это и татарские картины. Я ж часть себя туда вкладываю, — рассказала художник-наивист Гульнара Шакирова.

Столетняя история везде разная: для кого-то это лошади, для кого-то мечети и храмы, для кого-то салюты и яркие цвета. Вот и Анна Пурилиани, рисовавшая до этого Грузию, теперь живет мыслью нарисовать цикл картин, посвященных казанскому ипподрому. А в будущем вообще стереть территориальные границы — хотя бы на холсте.

— Когда люди живут в мире, то такого понятия как границы вообще не существует. Потому что настолько гармонично мы существуем, когда любим друг друга, когда вокруг прекрасные картины, — поделилась художник Анна Пурилиани.

На выставку собрались самые близкие, но и их было больше 100 человек. И каждый в полотнах находил что-то свое.

— Духовно нас развивает, мы же не только материально должны развиваться. С помощью живописи мы можем духовно развиваться, — говорит художник Ирек Ахметов.

Художники советую видеть на своих картинах только любовь, дружбу и взаимное уважение. Выставка продлится еще две недели.

tnv.ru