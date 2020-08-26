Велопробегпо маршруту: Соборная мечеть — Тропа здоровья — Западные Шунды – Чекерил

Вчера,25 августа, после завершения рабочего дня от Соборной мечети Ижевска стартовал необычный велопробег. Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат совместно с Главой города Ижевска Олегом Бекмеметьевым, депутатами Альфредом Зиннатуллиным и Сергеем Кривоноговым, а также с любителями спорта прокатились на велосипедах по маршруту: Соборная мечеть — Тропа здоровья — Западные Шунды – Чекерил.

Все желающие смогли принять участие в этом велопробеге, подышать свежим воздухом, прокатиться по окрестностям Ижевска, обсудить благоустройство города и, в частности, Ленинского района. Так, были затронуты вопросы развития спорта для молодёжи, авто, мото и велоспорта, легкой атлетики, кардио-тренировок и многое другое.

Глава города отметил, что Ижевску необходимо создать сеть велосипедных дорожек для удобства горожан. В настоящее время велосипедная сеть Ижевска насчитывает 30 км, в этом году впервые за последние 5 лет ее увеличат еще на 7 км. По словам Главы Ижевска Олега Бекмеметьева, есть планы увеличить протяженность велосипедных дорожек в городе до 50-60 километров в ближайшие 2-3 года.

Муфтий Удмуртии Фаиз-хазрат передал Олегу Николаевичу предложения жителей Ленинского района, поступающие в Муфтият. Глава Ижевска поблагодарил за обратную связь и предложил, чтобы такие поездки были более частыми.

Духовное Управление Мусульман Удмуртии