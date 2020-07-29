Венера Ганиева о статье Минниханова: «Национальное чувство должно жить в наших душах»

Видные общественные деятели Татарстана прокомментировали большую авторскую статью Президента республики Рустама Минниханова. Напомним, публикация под заголовком «Татары: верность традициям, уверенность в будущем» вышла в газете «Республика Татарстан».

Татары – народ с богатой многовековой историей. Важно и сегодня беречь идентичность, мы точно не видим себя «сувенирным народом» подчеркивает Президент республики.

«Согласна полностью с обращением Рустама Минниханова, в котором Президент Татарстана радеет за будущее нации. Да, национальное чувство должно жить в наших душах. Нельзя быть татарином только по чьей-то указке сверху. Наше поколение не вправе уничтожать национальное наследие наших предков, дошедшее до нас испокон веков», — прокомментировала слова Президента Народная артистка России, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая, профессор Казанского государственного института культуры и искусств Венера Ганиева.

Свое мнение по поводу статьи высказал и известный в Татарстане журналист Римзиль Валеев.

«Президент считает, что сохранение татарской нации за рубежом также является миссией Татарстана. Это очень смелое мнение. Действительно, Татарстан — главная опора всех татар мира», — считает Римзиль Валеев. Общественных деятелей цитирует интернет-издание sntat.ru.

trt-tv.ru