Вернулись из Казани воодушевленные

Наш коллектив из Асланы Тюменской области недавно побывал по приглашению Всемирного Конгресса татар на XXXV Республиканском празднике народного творчества «Уйнагыз, гармуннар!» – «Играй, гармонь!», который прошел в рамках празднования Дня Республики Татарстан и 100-летия ТАССР.

От души поплясали, попели, делились опытом, встречались со старыми фестивальными друзьями. Для нас и для фольклорных коллективов из различных регионов РФ провели увлекательную экскурсию по городу Казани.

Стоит отметить, во время нашего яркого зрелища, татарстанцы получили возможность окунуться в яркую жизнь сибирских татар, где нашлось место и танцам, и игрищам, и песням, и обрядам, без которых не обходится ни одно выступления фольклорно – этнографического ансамбля «Тамаша».

Очень удачно вошли на нашу новую программу «Аулак ой», человек – оркестр из поселка Борового Абузар Миннибаев и талантливый молодой студент Казанского музыкального училища им. Аухадеева из Тобольска Айдар Ниязов и блестяще дебютировала Асия Тулькибаева.

А такие артисты, как Миля Яценович, Ильчан Хуснутдинов, Юлдаш Кабиров и я, уже давно завоевали сердца казанцев, ведь мы постоянно становимся лауреатами различных национальных конкурсов.

Три дня прошли, как один день. Спасибо всем за то, что блестяще выступили и прославили наш Тюменский край в таком масштабном мероприятии.

Руководитель фольклорно – этнографического коллектива Асланинского центра татарской культуры Ильяс Бакиев.