Веселый и шумный сабантуй прошел на Красном поселке г. Можга

Как нельзя представить греков без олимпийских игр, испанцев- без национального зрелища- корриды, русских- без масленицы, японцев- без праздника цветения сакуры, так невозможно говорить об образе жизни татар без Сабантуя- праздника весеннего обновления природы, корнями своего происхождения, уходящего в глубь веков.

Дети межнациональной досуговой площадки Центра национальных культур г. Можга (Удмуртия), глубже познакомились с татарской культурой, через татарский национальный праздник «Сабантуй». Ребята не только посмотрели наш праздник, но и приняли активное участие в играх и состязаниях: разбей горшок, перенеси яйцо в ложке, бег с вёдрами воды на коромысле, бег в мешке.

бой мешками, перетягивание каната, скачки, мастер-класс по изготовлению домашней лапши.

Сабантуй, не затерявшийся в пучине времени, донёс свой аромат и краски до наших дней, символизируя преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя вокруг своего открытого майдана людей всех возрастов и профессий, наций и верований.

Спасибо большое за праздник, помощь и поддержку представителям татарского общества города Можги, детскому татарскому ансамблю «Кояш нурлары» и Галееву Рамилю Рафильевичу!

ДК «Октябрь» — Центр национальных культур Можга, Удмуртия