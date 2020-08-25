Ветеран ВОВ Асхат Мингазетдинов выражает благодарность председателю Нацсовета

В марте нынешнего года, в рамках рабочей поездки в Республику Башкортостан, заместитель Премьер-министра РТ, Председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны – Асхата Мингазетдинова

В ходе встречи с ветераном Василь Шайхразиев выразил слова благодарности герою за его ратный подвиг и самоотверженный труд в страшное для нашей страны время. Также Председатель Нацсовета вручил ему медаль Всемирного конгресса татар.

Ветеран был растроган таким вниманием и направил письмо со словами благодарности. Письмо публикуется в полном объеме и без редактирования.

Глубокоуважаемый Василь Габдулгаязович!

Наша встреча для меня была для меня такой неожиданной и непредвиденной, что естественно я растерялся. Поэтому я до сих пор продолжаю сомневаться в правильности моих суждений при нашей встрече. Ведь я был разлучен со своей Родиной – Татарстаном в 1930 г., когда мне было всего 6 лет, когда его миллионов сынов-патриотов, вдруг превратили в его врагов.

После Великой Отечественной войны, с 1945г. Я живу и проработал более 50 лет врачом по охране здоровья трудящихся Башкортостана.

Поэтому меня мучает сомнение о том, что не уменьшил ли я тем самым достоинство и значимость награды?

Правильно ли я поступил сказав, что прежде всего заслуги перед Татарстаном принадлежат моему деду Миннигалееву Мингазетдину, члену IV Государственной Думы России от мусульманской фракции, всю жизнь проработавшему на выборных должностях, будучи слугой народа, моим родителям. Сказал так, потому что мои родители для меня были и остаются навсегда авторитетом, их заслуг перед Татарстаном, на самом деле больше моих.

Награждение меня столь высокой, авторитетной и самой дорогой из всех наград для меня и лично врученных ее Вами, высокопоставленным Человеком, глубокоуважаемый Василь Габдулгаязович, я вижу, прежде всего Ваше великодушие, любовь моих земляков глубокоуважаемых Рустема Минниханова, Фарита Мухаметшина, еще и тех, кого я и не знаю. Назвав награду самой дорогой я не оговорился, т.к. в моем возрасте награды – это уже вообще крайняя редкость.

Лично Вам, кого я упомянул выше и тем, кто причастен к награде, сердечное от меня спасибо! Я молитвенно прошу Всевышнего доброго здоровья им, их родным и близким, успехов, благословления Аллаһа во всех их делах и начинаниях.

Татарстан – моя Родина, сегодня одна из ведущих промышленно-развитых, инновационных регионов страны, она исторически всегда была проводником образования, просвещения, культуры во всех Средне Азиатских Республиках и во многих других регионах страны. Об этом я знаю не только из истории, но и из уст тех людей, кто был прямо или косвенно причастен к этому. Поэтому я люблю свою Родину, Я внимательно слежу за жизнью своих земляков с советских времен. Конечно же я рад ее успехам, одобряю инициативы и правильную политику Минтимера Шаймиева, Рустама Минниханова. Сердечное спасибо им за добрые дела, которые исходили и исходят от них.

Прекрасно зная исторический приоритет Татарстана, я всю свою жизнь отдал служению Башкортостану. Почему? Это видно из воспоминаний связанных с войной. Хотя я скучал и скучаю по Татарстану, нарушить слово данное на войне, мужскому слову, а также с детства воспитанный родителями интернационалистом, я считал и считаю, что я не мог нарушить своему данному слову. Также служа Башкортостану , я все равно охранял жизнь и здоровье людей, выполняя полезную работу для России.

Воевал я с 1942г. честно, хорошо. В феврале 1944г., как лучший разведчик полка был принят в члены ВКТ(б), после трех ранений вновь возвращался в свою часть, после четвертого ранения в конце 1944г., Победу встретил в госпитале.

Скажу без ложной скромности, трудился я добросовестно, даже там, где ко мне питали зависть, недружелюбие, испытал и национализм. Работать и во всех делах быть честным, было моим жизненным убеждением, полученным с молоком моей матери. Воспитание в духе Ислама, быть добрым и отзывчивым дали мне мои родители. Они были для меня во всем лучшим примером.

Какие чувства и переживания вызвал у меня Ваш визит, у очень старого человека?

Я в очередной раз убедился, что Татарстан моя Родина, она принадлежала и моим предкам, которые будучи репрессированными, изгнанными, униженными в свое время, не переставали ее любить. Мои земляки, в частности Вы, глубокоуважаемый Василь Габдулгаязович, своим визитом к сыну Татарстана, тем самым проявили к нему солидарность, проявили сочувствие, это я отношу не только к себе, но и к моим родным, ко всем нашим братьям и сестрам по вере, которые страдали, мучились и погибали изгнанными вдали от Родины.

Вы своим визитом, наградой от имени земляков, как бы сняли боль, которая копилась всю долгую жизнь у меня, за моих родных, близких, которых к сожалению уже нет с нами. Поверьте Ваш визит, награда моих земляков была для меня как-бы встреча с самым близким, родным мне человеком, который приехал ко мне очень издалека и привез мне большую радость.

Еще и еще от всей души сердечное спасибо Вам за награду, которая для меня, повторяю, самая дорогая из наград, за теплые слова. Спасибо всем кого я назвал выше. Я прошу благоволения Аллаһа, ко всем, кто причастен к этой награде.

Огромное спасибо за щедрый подарок всем, кто готовил эти вкусные вещи, вкус некоторых из них, по правде говоря, знал только теоретически. Сердечное спасибо всем тем, кто был вместе с Вами при вручении мне награды. Этот факт помножил мою радость в разы. Как хотелось бы с лихвой отблагодарить такую награду Татарстану. А по Исламу умирать ведь с долгами не положено! Я молю Всевышнего Аллаһа даровать всем здоровья, мира, радости, счастья и успехов.

Кавалер медали «За большие заслуги перед Татарстаном», Ветеран Великой Отечественной войны и здравоохранения, доцент А.А. Мингазетдинов.