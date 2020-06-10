Ветераны лесной отрасли: Шакиров Рафиль Нуретдинович

В рамках празднования 100-летия образования ТАССР Минлесхоза РТ ведет рубрику «Ветераны лесной отрасли». Сегодня ее герой – Шакиров Рафиль Нуретдинович, посвятивший 38 лет лесному хозяйству.

Рафиль Шакиров родился 2 июля 1944 года в д. Иж-Байки Агрызского района. Окончив Лубянский лесхоз-техникум, он начал свой трудовой путь в 1964 году в должности техника-лесовода Девятернинского участкового лесничества Агрызского леспромхоза. С 1966 по 1968 год проходил службу в рядах Советской армии. После окончания службы Рафиль Шакиров работал помощником лесничего Агрызского участкового лесничества, в апреле 1977 года его назначили на должность главного лесничего Агрызского леспромхоза.

В период с февраля 1981 по май 1993 года Рафиль Шакиров работал главным лесничим Сарапульского лесхоза Минлесхоза Удмуртской Республики. В июне 1993 года вернулся на малую родину и трудился на посту главного лесничего до 2004 года.

За высокий профессионализм, верность выбранной профессии и долголетний, самоотверженный труд Рафиль Нуретдинович был награжден Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства ТАССР, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаками «За сбережение и приумножение лесных богатств РСФСР» и «XX лет службы в государственной лесной охране СССР».

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