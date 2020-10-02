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ВИДЕО: Ансамбль татарского танца «Ильдан» приглашает всех желающих на традиционный мастер-класс

в Новости, Студия «Дөнья», Татары на связи, 02.10.2020 0 2

Ансамбль татарского танца «Ильдан» креативно приглашает всех желающих на традиционный мастер-класс по татарским танцам!

1. Если вам интересно выучить татарские танцевальные движения
2. Если вы хотите развивать пластичность и ритмику
3. Если вы готовы покорять өчпочмаками татарские свадьбы (да, да, өчпочмак можно не только съесть, его можно и станцевать)

Приходите!

Когда: 10 октября в 16:00.

Где: Татарский культурный центр, Малый Татарский пер., 8, каб. 307.

Стоимость: бесплатно!!!

Уровень подготовки любой, обучение с нуля!
Приводите друзей, чтобы было веселее:)

Автономия Татар Москвы

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