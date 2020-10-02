ВИДЕО: Ансамбль татарского танца «Ильдан» приглашает всех желающих на традиционный мастер-класс

Ансамбль татарского танца «Ильдан» креативно приглашает всех желающих на традиционный мастер-класс по татарским танцам!
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1. Если вам интересно выучить татарские танцевальные движения
2. Если вы хотите развивать пластичность и ритмику
3. Если вы готовы покорять өчпочмаками татарские свадьбы (да, да, өчпочмак можно не только съесть, его можно и станцевать)
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Приходите!
Когда: 10 октября в 16:00.
Где: Татарский культурный центр, Малый Татарский пер., 8, каб. 307.
Стоимость: бесплатно!!!
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Уровень подготовки любой, обучение с нуля!
Приводите друзей, чтобы было веселее:)