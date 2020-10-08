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ВИДЕО: Артисты фольклорного ансамбля «Умырзая» Омской области в передаче «Национальный характер»

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 08.10.2020 0

Цикл передач «Национальный характер» познакомит вас с уникальными чертами этносов населяющих Омскую область. А заодно научит понимать, что несмотря на различия у нас много общего. Можно ли научиться уникальному горловому пению или это дар от природы? Правда ли, что простая тростниковая дудочка является одним из сложнейших в освоении музыкальных инструментов? И как баня может превратиться в музыкальную школу? Об этих и других национальных особенностях татар идёт разговор в студии 12 Канала.

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