ВИДЕО: Автор издания «Татары на берегах Невы» Рахим Теляшов рассказывает об истории написания книги

Р.Х. Теляшов автор трудов «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», «Татары и русские».

Рахим Теляшов в своей книге рассказывает и о современным периоде развития петербургского татарского общественного движения, который начался практический во второй половине 80-х годов с началом «перестройки» в стране, с широкими демократическими преобразованиями в общественно-политической и социально-экономической жизни российского общества, что немедленно сказалось на оживлении и активизации общественной деятельности петербургских татар. В городе друг за другом стали возникать национальные общественные организации, ежегодно начали проводить массовые национально-культурные проекты.