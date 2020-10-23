ВИДЕО: Автор издания «Татары на берегах Невы» Рахим Теляшов рассказывает об истории написания книги

Р.Х. Теляшов автор трудов «Золотая Орда: полемические заметки», «От индейцев и гуннов до Золотой Орды», «Татарская община Санкт-Петербурга. К 300-летию города», «Татары в Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда», «Татары и русские».
Рахим Теляшов в своей книге рассказывает и о современным периоде развития петербургского татарского общественного движения, который начался практический во второй половине 80-х годов с началом «перестройки» в стране, с широкими демократическими преобразованиями в общественно-политической и социально-экономической жизни российского общества, что немедленно сказалось на оживлении и активизации общественной деятельности петербургских татар. В городе друг за другом стали возникать национальные общественные организации, ежегодно начали проводить массовые национально-культурные проекты.
В книге излагается деятельность татарских национально-культурных, ветеранских, религиозных, женских, спортивных и других объединений. Книга рассказывает о видных представителях татарского народа, внесших заметный вклад в экономику, науку, культуру Северной столицы. В книге содержится перечень наиболее крупных достойных внимания и памяти мероприятий.
Книга «Татары на берегах Невы» содержит много новой и полезной информации, ярко рассказывает об истории петербургских татар, об их активном участии в судьбе страны, об их громадном вкладе в оборону города-героя Ленинграда от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Труд Рахима Теляшова носит энциклопедический, научно-популярный, историко-лингвистический, информационно-познавательный характер, предназначены для широкого круга читателей.
Эта монография готовилась автором на протяжении более 7 лет, основываясь на достоверных официальных источниках и воспоминаниях современников. Книга объемом около 700 страниц, бесспорно, станет большим вкладом в раскрытие неизвестных страниц в истории татар региона.