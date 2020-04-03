ВИДЕО: «Ай, былбылым» очарует всю страну

Об этом поклонникам рассказала сама певица. «Одна из моих любимых народных татарских песен «Ай, былбылым», сделанная в совершенно новой версии мной и моей командой (Радик Салимов, Jam records studio, Дмитрий Агафонов) специально для моего готовящегося татарского альбома #ЭТНО стала саундтреком к сериалу по одноименному роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», готовящемуся к премьере на канале Россия 1»,- написала Дина на своей страничке ВКонтакте. А вчера, 1 апреля, на своем онлайн концерте певица рассказала об истории песни, презентовала новый альбом и, конечно, исполнила «Ай, былбылым» — так, как эта песня прозвучит в фильме.

Кстати, все желающие могут прослушать саундтрек к «Зулейхе…» прямо сейчас: видео с титрами фильма, сопровождаемыми «Ай, былбылым», певица выложила на своей странице vk.com/dinagaripova.

Фото телеканала «Россия 1».

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