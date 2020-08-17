ВИДЕО: Айдар Галимов приглашает на праздник в г. Спутник

22 августа 2020 г. в 10.00 ч. на Набережной г. Спутник Пензенской области состоится долгожданный Фестиваль «Мост Дружбы» в рамках областного праздника татарской

культуры «Сабантуй. гостем фестиваля станет заслуженный и народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов.