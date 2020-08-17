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ВИДЕО: Айдар Галимов приглашает на праздник в г. Спутник

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 17.08.2020 0 6

22 августа 2020 г. в 10.00 ч. на Набережной г. Спутник Пензенской области состоится долгожданный Фестиваль «Мост Дружбы» в рамках областного праздника татарской
культуры «Сабантуй. гостем фестиваля станет заслуженный и народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Айдар Галимов.

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