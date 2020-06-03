ВИДЕО: «Бас, кызым, Әпипә!»

Никакие ограничения не остановят «Маленьких жемчужин», «Маленьких батыров», обаятельных «Татар кызы» и статных «Татар егете», если они решили сплясать. И вот вышли они – кто во двор собственного дома, кто в дачный участок, а кто выберет гостиную своей квартиры – и пустились в пляс! «Бас кызым, Әпипә, син басмасаң, мин басам!..»

И смотрит на них вся Челябинская область: челябинцы и магнитогорцы, кунашакцы и троичане, верхнеуфалейцы и златоустовцы – и видят, что наши легендарные конкурсы продолжаются, что конкурсанты все вместе, и мы все вместе, и сияет весь Южный Урал тысячами улыбок!

Бас, кызым, Әпипә,

Сындыр идән тактасын,

Сындырсаң идән тактасын,

Кияү түләр акчасын.