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ВИДЕО: «Бас, кызым, Әпипә!»

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 03.06.2020 0 7

Никакие ограничения не остановят «Маленьких жемчужин», «Маленьких батыров», обаятельных «Татар кызы» и статных «Татар егете», если они решили сплясать. И вот вышли они – кто во двор собственного дома, кто в дачный участок, а кто выберет гостиную своей квартиры – и пустились в пляс! «Бас кызым, Әпипә, син басмасаң, мин басам!..»

И смотрит на них вся Челябинская область: челябинцы и магнитогорцы, кунашакцы и троичане, верхнеуфалейцы и златоустовцы – и видят, что наши легендарные конкурсы продолжаются, что конкурсанты все вместе, и мы все вместе, и сияет весь Южный Урал тысячами улыбок!

Бас, кызым, Әпипә,
Сындыр идән тактасын,
Сындырсаң идән тактасын,
Кияү түләр акчасын.

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