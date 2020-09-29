ВИДЕО: Братья Нуруллины стали золотыми медалистами Национального чемпионата WorldSkills

Сразу три студента Казанского авиационно-технического колледжа стали золотыми медалистами Национального чемпионата WorldSkills. Компетенции не из легких.

С металлом ребята-победители давно на «ты». Из листов железа братья Нуруллины могут создать изделие любой сложности. Пока старший — Фаиль мастерит камин, младший — Ирек занят сборкой мини-погрузчика.

— Тренировались год, поэтому было не так уж и тяжело, была помощь со стороны колледжа, — рассказал победитель юниорской категории Национального чемпионата WorldSkills-2020 в компетенции «Обработка листового металла» Ирек Нуруллин.

Разбираться во всем братьям помогает эксперт. Салават Замалиев многократный призер WorldSkills. На чемпионате профессий — все как в спорте. Тренер дает советы, но победа за подопечными.

— Я передал ребятам то, что знал сам и за них я не переживал, ждал первое место, — говорит мастер производственного обучения Казанского авиационно-технического колледжа Салават Замалиев.

Профессией будущего в совершенстве овладел и Ильнур Мухлисуллин. Он победитель в компетенции «Производственная сборка изделий авиационной техники».

tnv.ru