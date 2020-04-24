ВИДЕО: Дина Газалиева: «Проект «Tatarstan today. Открытый миру» приурочен к 100-летию ТАССР»

Медиапроект заместителя генерального директора ТРК «Новый век» на телеканале ТНВ стартует уже 25 апреля.

В его рамках Дина Газалиева будет рассказывать о сотрудничестве республики с внешним миром по всем направлениям — от экономики до культуры!

Дина Алифовна в интервью интернет-редакции ТНВ рассказала, что сейчас нет отличия регионального журналиста от федерального, о том, кто поддержал новый проект ТНВ «Tatarstan today. Открытый миру» и об известности ТНВ за пределами Татарстана.

«КАЖДЫЙ ВЫПУСК У НАС БУДЕТ НЕ ПОХОЖ НА ДРУГОЙ»



— Дина Алифовна, мы знаем, что вы инициировали проект «Tatarstan today» и приурочили его к весне. Не могли бы раскрыть детали идеи?

— Да, мы решили сделать наш новый медиапроект весенним. Он действительно приурочен к 100-летию ТАССР. А сама суть «вшита» в названии: «Tatarstan today. Открытый миру». Моя задача интересно, в подвижной форме рассказать о том, как много делается Татарстаном для продвижения интересов республики за рубежом и в регионах страны. На сегодня у Татарстана действуют десятки Соглашений о сотрудничестве с разными странами и субъектами России. Вот раскрыть, что делается в рамках этих документов, как исполняются договоренности, и какие есть заметные результаты — задача команды медиапроекта. Очень поддержали мою идею и сейчас оказывают неоценимую экспертную помощь сотрудники Департамента Внешних связей Аппарата Президента РТ. Мы встречаемся с Послами разных стран, с известными специалистами в этой сфере, с бизнесменами, с медийными личностями и просто с друзьями Татарстана. Нам важно их мнение о развитии отношений республики с внешним миром. Не оставили без внимания и тему 75-летия Великой Победы.

Первый выпуск проекта планируется на апрель. Программа будет выходить каждые две недели по средам и субботам — это первый сезон. Второй начнется осенью, после летнего перерыва. «Tatarstan today. Открытый миру», с субтитрами на татарском языке, будет транслироваться и на ТНВ-Планета.

Увы, нас тоже не обошла стороной тема короновируса. Из- за ряда ограничений отменили несколько зарубежных поездок во Францию, Турцию, Саудовскую Аравию…Но мы надеемся, что все наладится и мир снова станет во всех смыслах открытым!

tnv.ru