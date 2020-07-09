Видео-экскурсия по Ново-Татарской слободе в Казани с историком Айратом Файзрахмановым

Зрители смогут узнать о таких достопримечательностях, как Дом Мазута, Иске Таш, Әмирханнар и не только
Музей чак-чака в Казани выпустил видео-экскурсию с кандидатом исторических наук Айратом Файзрахмановым. В ней говорится достопримечательностях Ново-Татарской слободы, как Дом Мазута, Иске Таш, Урта Таш, Ал мәчетләр, Меховая фабрика, Әмирханнар.
Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Альбина Шаймухаметова