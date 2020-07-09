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Видео-экскурсия по Ново-Татарской слободе в Казани с историком Айратом Файзрахмановым

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 09.07.2020 0

Зрители смогут узнать о таких достопримечательностях, как Дом Мазута, Иске Таш, Әмирханнар и не только

Музей чак-чака в Казани выпустил видео-экскурсию с кандидатом исторических наук Айратом Файзрахмановым. В ней говорится достопримечательностях Ново-Татарской слободы, как Дом Мазута, Иске Таш, Урта Таш, Ал мәчетләр, Меховая фабрика, Әмирханнар.

Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Альбина Шаймухаметова

ural.tatar

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