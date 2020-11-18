ВИДЕО: Фестиваль «Көзге Иртыш моңнары»

В г. Семей Восточно-Казахстанской области завершился XXI фестиваль-конкурс татарского искусства «Көзге Иртыш моңнары». Организаторами фестиваля – конкурса выступили — Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак» (г. Семей), Татарская школа искусств (г. Семей), Акиматы Восточно-Казахстанской области и г. Семей, Исполком Всемирного Конгресса Татар (г. Казань), Министерство культуры Республики Татарстан (г. Казань), Полномочное представительство Республики Татарстан в Казахстане, (г. Астана), Конгресс татар и башкир Казахстана (г. Нұр-Сұлтан), Дом дружбы г. Семей.

Фестиваль татарского искусства проводится в целях cсодействия развитию и пропаганде национальных, культурных традиций татар, популяризации их самобытного музыкального, хореографического, декоративно-прикладного искусства, литературы и кулинарии. В фестивале приняли участие солисты и творческие коллективы. Программы участников фестиваля включали народные сочинения (фольклор), произведения композиторов-классиков и современных авторов. Особенностью нынешнего фестиваля стало то, что прошел он в онлайн режиме.

Членами жюри выступили — Султанов Дамир Рафхатович- профессор Казахского национального университета искусств, заслуженный артист Республики Татарстан, г. Астана; Хайбуллина Дания Нигматовна-лауреат международных конкурсов, преподаватель кафедры специального фортепиано Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки и Новосибирской специализированной музыкальной школы; Данилова Марина Александровна – преподаватель по классу «виолончель» отделения «струнные инструменты», председатель предметно-цикловой комиссии Музыкального училища им. М. Тулебаева, г. Семей; Смык Резеда Габдулбаровна – преподаватель отделения «специального фортепиано» муз. училища им. М. Тулебаева, лауреат международных конкурсов и фестивалей, г. Семей; Тураев Руслан Александрович – лауреат международных конкурсов и фестивалей, преподаватель «Татарской школы искусств» г. Семей. Художественный руководитель и директор фестиваля «Көзге Иртыш Моңнары» – Ахунжанов Габдулхак Габдуллович. Заслуженный работник культуры и Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, президент ОЮЛ «Прииртышский союз татар и башкир «Хак», директор Татарской школы искусств.

Участниками XXI фестиваля-конкурса «Көзге Иртыш моңнары» стали коллективы с богатой историей и яркие солисты из городов Республики Казахстан, Российской федерации, города Казани. Фестиваль-конкурс «Көзге Иртыш моңнары» прекрасен тем, что все, кто в нем участвует, победители. Нет проигравших, нет побежденных – искусство вдохновляет и радует каждого, кто к нему причастен. Для нескольких малышей это был первый конкурсный опыт, для взрослых исполнителей – очередная возможность подарить свой талант зрителям. Семей – удивительный город, команда организаторов во главе с Габдулхаком Габдулловичем – необыкновенные люди, полностью преданные великой идее.

В конкурсной программе также была представлена номинация «Декоративно-прикладное искусство», в рамках которой экспонировались как предметы рукотворной старины, так и вещи, сделанные современными мастерицами разного возраста.

Все участники фестиваля-конкурса получили дипломы и благодарственные письма. Из концертных номеров фестиваля был сформирован итоговый гала-концерт и размещен на ютуб канале Татарской школы искусств.