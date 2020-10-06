ВИДЕО: Фонд «Ярдэм» возобновил акцию «Дорога жизни»

С начала октября Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» возобновил проведение социальной акции «Дорога жизни». В рамках акции ежемесячно продуктовые наборы будут получать семьи, нуждающихся в продуктовой помощи и социальной поддержке. Проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов.

Напомним, в начале апреля, с введением режима самоизоляции, фонд «Ярдэм» запустил в Казани социальную акцию «Дорога жизни», благодаря которой сотни казанцев, а также десятки иностранных студентов ежедневно получали бесплатное горячее питание в ланчбоксах.

Первоначально проведение акции «Дорога жизни» предполагалось лишь на время пандемии коронавируса и после снятия ограничительных мер должна была завершиться. Но оказалось, что в помощи, по-прежнему, нуждается значительная часть подопечных, поэтому эта акция из временной переросла в системный проект Фонда.

Благодаря поддержке фонда Президентских грантов и неравнодушных казанцев более трёхсот нуждающихся, малоимущих, людей с ограничениями по здоровью будут ежемесячно получать продуктовые наборы.

Доводим до вашего сведения, что в попечительстве фонда «Ярдэм», которые обратились за помощью не только 300 семей, а намного больше. Таким образом, 320 семей обеспечиваются за счет поддержки фонда Президентских грантов, а остальные 200 семей обеспечиваются за счет поддержки неравнодушных людей.

Помимо этого, ежедневно фонд «Ярдэм» осуществляет кормление малоимущих и людей, без определенного места жительства горячими обедами, доставляя ланчбоксы с горячей едой силами сотрудников и волонтеров фонда. Данные меры позволят облегчить затруднительное положение данных категорий лиц и поддержать их во время пандемии.

Не оставайтесь и Вы в стороне! Помогите ближнему!

Принять участие в акции «Дорога жизни» — может любой желающий. ⠀

Телефон горячей линии: +79600480778 ( привязан к карте Сбербанка)

Карта Сбербанка 4274 2780 2038 4288

ФИО: Баязитов Илдар Рафкатович ⠀

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Назначение платежа: «Благотворительная помощь на кормление малоимущих». ⠀

Также можно отправить смс со словом НУР на номер 7715 (50 рублей)

Пресс-служба Национального исламского

благотворительного фонда «Ярдэм»