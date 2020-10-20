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ВИДЕО: Главная цель акции «Дорога жизни» — кормление нуждающихся и малоимущих

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, 20.10.2020 0 2

Акцию «Дорога жизни»  реализует фонд «Ярдэм». Каждый день волонтёры и сотрудники фонда развозят ланч-боксы с горячей пищей нуждающимся.

Кормление малоимущих и людей без определенного места жительства горячими обедами теперь происходит в новом месте — близ «Красных ворот» парка им.Петрова, главного символа Кировского района Казани.

Благодаря поддержке фонда Президентских грантов и неравнодушных жителей Казани, кроме кормления малоимущих, более 300 нуждающихся и людей с различными ограничениями по здоровью будут каждый месяц получать продуктовые наборы.
Принять участие в акции «Дорога жизни» может любой желающий. ⠀

Пресс-служба Национального исламского

благотворительного фонда «Ярдэм»

 

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