ВИДЕО: Ход работы по возведению усадьбы сибирского (бухарского) татарина в селе Уленкуль Омской области

Здесь завершается возведение усадьбы сибирского (бухарского) татарина.
В рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.
Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».
Проект реализуется с использованием гранта предоставленного Фондом президентских грантов.
Открытие подворья планировалось на 8 августа 2020 года, но в связи с эпидемиологической обстановкой дата открытия перенесена на неопределенный срок.