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ВИДЕО: Ход работы по возведению усадьбы сибирского (бухарского) татарина в селе Уленкуль Омской области

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Репортаж, Главные новости, 18.08.2020 0 2

Здесь завершается возведение усадьбы сибирского (бухарского) татарина.
В рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.

Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».

Проект реализуется с использованием гранта предоставленного Фондом президентских грантов.

Открытие подворья планировалось на 8 августа 2020 года, но в связи с эпидемиологической обстановкой дата открытия перенесена на неопределенный срок.

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