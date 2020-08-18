ВИДЕО: Ход работы по возведению усадьбы сибирского (бухарского) татарина в селе Уленкуль Омской области

Здесь завершается возведение усадьбы сибирского (бухарского) татарина.

В рамках реализации проекта по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» («Наследие») на территории Омской области.

Проект реализуется Региональной татарской национально-культурной автономий Омской области «Маданият».

Проект реализуется с использованием гранта предоставленного Фондом президентских грантов.

Открытие подворья планировалось на 8 августа 2020 года, но в связи с эпидемиологической обстановкой дата открытия перенесена на неопределенный срок.