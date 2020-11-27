ВИДЕО: Ильдар Аляутдинов: «Пусть Всевышний воздаст благом каждому, кто стоит за фондом «Ярдэм»»

Муфтий столицы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов посетил Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм». Целью визита муфтия Москвы послужило рассмотрение возможных направлений сотрудничества и реализации совместных проектов.

Во время визита муфтий ознакомился с проектами фонда «Ярдэм», с типографией фонда, где издаются книги по системе Луи Брайля, а также с программой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья: незрячих и слабовидящих, людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и колясочников, с заболеванием ДЦП, глухих и слабослышащих. В ходе экскурсии по мечети и фонду «Ярдэм» Ильдар Аляутдинов смог пообщаться с реабилитантами курсов по проекту «Поддержим друг друга».

Муфтия встретил председатель Совета фонда «Ярдэм» Илдар Баязитов и президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов. Ильдар хазрат Аляутдинов высоко оценил деятельность «Ярдэм».

«Словами я не смогу передать свои ощущения, впечатления и переживания. Это колоссальный проект и труд. Это очень значимое направление и деятельность. Ты понимаешь, что за этим стоят годы, десятки и сотни людей, а может и переживания каких-то отдельных людей. Я не могу выразить словами то, что чувствую, ощутил и увидел. Меня впечатлили люди, которые проходят здесь реабилитацию. Понимаешь, насколько они вдохновлены, насколько они воодушевлены и понимаешь то, что нахождение здесь дает им всестороннюю жизнь: духовную и душевную. Это очень важно», — отметил Ильдар Аляутдинов.

Муфтий Москвы подчеркнул готовность реализовать совместные проекты с фондом «Ярдэм».

«Мы готовы со своей стороны принимать участие в проектах фонда «Ярдэм», чтобы такой проект был, развивался, масштабировался, и чтобы подобные проекты появлялись и в других регионах. Пусть Всевышний Аллах воздаст благом каждому, кто стоит за этим фондом, кто переживает, старается что-то сделать, финансово принимает участие», — поделился впечатлениями муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.