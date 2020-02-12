ВИДЕО: Институт истории АН РТ выпустил научно-популярный ролик к 100-летию ТАССР

В ролике отражены все основные вехи развития молодой Республики: от общественных преобразований среди татар в начале XX века и революции 1917 года до подписания Декларация о государственном суверенитете 30 августа 1990 года Председателем Верховного Совета ТАССР, впоследствии первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и современные реалии жизни республики. Хронометраж ролика -10 минут. Проект выполнен в рамках государственной программы «Реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».

Видео: Shigabutdin Marjani