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ВИДЕО: Институт истории АН РТ выпустил научно-популярный ролик к 100-летию ТАССР

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 12.02.2020 0 13

В ролике отражены все основные вехи развития молодой Республики: от общественных преобразований среди татар в начале XX века и революции 1917 года до подписания Декларация о государственном суверенитете 30 августа 1990 года Председателем Верховного Совета ТАССР, впоследствии первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым и современные реалии жизни республики. Хронометраж ролика -10 минут. Проект выполнен в рамках государственной программы «Реализации государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы».

Видео: Shigabutdin Marjani

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