ВИДЕО: «Истории Татарстана» – парк «Черное озеро»

Продолжаем знакомить вас с «Историями Татарстана».
Знаете ли вы, какие выдающиеся татарстанцы жили в Мергасовском доме, одном из архитектурных символов Казани?
Ответ – в видеогиде путешественницы Азизы Ракитской.
Инициаторами проекта «Истории Татарстана», посвященного 100-летию образования ТАССР, выступили сообщество блогеров Татарстана и коммуникационное агентство «К9».
Известные артисты и музыканты, знаменитые спортсмены, лидеры общественного мнения и просто жители нашей республики расскажут о своих любимых местах Татарстана. Все истории опубликуют в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в Instagram.