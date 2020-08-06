ВИДЕО: «Истории Татарстана» – парк «Черное озеро»

Продолжаем знакомить вас с «Историями Татарстана».

Знаете ли вы, какие выдающиеся татарстанцы жили в Мергасовском доме, одном из архитектурных символов Казани?

Ответ – в видеогиде путешественницы Азизы Ракитской.

Инициаторами проекта «Истории Татарстана», посвященного 100-летию образования ТАССР, выступили сообщество блогеров Татарстана и коммуникационное агентство «К9».

Известные артисты и музыканты, знаменитые спортсмены, лидеры общественного мнения и просто жители нашей республики расскажут о своих любимых местах Татарстана. Все истории опубликуют в официальном аккаунте проекта «Истории Татарстана» в Instagram.