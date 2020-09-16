ВИДЕО: История татарской газеты «Нур», вышедшей впервые в Санкт-Петербурге в 1905 году

Татарская газета «Нур» («Свет») впервые вышла в России в её столице Санкт-Петербурге 2 (15) сентября 1905 года и издавалась по 22 июня 1914 года. Издавалась татарская газета великим просветителем, писателем, переводчиком восточных языков, учёным, журналистом Атауллой Баязитовым.

Газета «Нур» была своеобразной связующей нитью, протянувшейся между столицей Российской империи и древней Казанью, городом с тысячелетней историей. Выход первой татарской газеты в Санкт-Петербурге стал событием огромной значимости.

На её страницах печатались материалы, пропагандирующие общечеловеческие ценности, защищающие интересы нации: её корреспонденты боролись за сохранение самобытности татарского народа, за укрепление национальных традиций. Во многом именно благодаря деятельности газеты «Нур» поддерживались народные обычаи, национальные нравы, сохранились жемчужины национальной культуры и языка, развивалась литература татарского народа. Газета послужила дальнейшему развитию средств массовой информации. Потомки чтут память основателя газеты «Нур» Атауллы Баязитова.

В дни празднования 300-летия Петербурга имя Баязитова было увековечено мемориальной доской на Большом проспекте ПС, д. 45. В этом здании в 1905 году вышел первый номер газеты «Нур». Здесь тогда размещалась восточная литотипография Ильяса-мурзы Бораганского, совмещавшего издательскую деятельность с преподаванием на факультете восточных языков Императорского Петербургского университета.

Заместитель председателя Татарской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Шамиль Абдуллович Алюшев рассказал об истории создания газеты «Нур» в видеосюжете, вошедшим в онлайн-фестиваль «Дни татарской культуры в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».