ВИДЕО: «Изречения Корана на стекле»: в Казани открылась выставка Раушании Галимовой

Красками на стекле изречения из Корана, 99 имен пророка и национальные узоры – народный автор из Лениногорска Раушания Галимова за год создала 28 шамаилей. Это религиозные картины, которые занимают почетное место в доме каждого мусульманина.

Картины народной художницы Раушании Гаязовой представили в галерее татарского шамаиля мечети Кул Шариф. Об этом художница мечтала с самого детства. Тексты, написанные арабской графикой, очень напоминали ей вышивку, работе с которой ее научила бабушка. В прошлом году на помощь пришла ее бывшая школьная учительница.

— Мне помогает жить искусство, я начала это делать, т.к. это было моей давнишней мечтой. Я думала это легко и просто, но в каждой работе есть своя изюминка, — поделилась автор шамаилей Раушания Гаязова.

К каждой картине она тщательно подбирает цвета, придумывает форму, добавляет национальные узоры. Все же основа этих картин — это молитвы, 99 имен пророка и суры из Корана. Шамаил должен быть в каждом мусульманском доме, это своеобразный оберег.

Раушания всю жизнь прикована к инвалидному креслу. Шамаил для нее — это способ творить и выразить свои эмоции. Для этого она изучила арабский с нуля. На выставке ее работы самобытного мастера лично оценил известный татарстанский каллиграфист Наджип Наккаш.

— Эта выставка непрофессионального художника, который только начинает свой творческий путь, но интересен тем, что близок к таким простым, народным произведениям. Она как-будто продолжает традиции 50-60-х годов, — заявил заслуженный деятель РТ, лауреат государственной премии им.Габдуллы Тукая Наджип Наккаш.

Традиции татарского народа через свои работы Раушания хочет донести до каждого. Выставка в мечети Кул-Шариф продлится до 10 декабря.

tnv.ru