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ВИДЕО: Как в Иваново прошел конкурс чтицов на лучшее прочтение произведений Мусы Джалиля?

в Новости, Студия «Дөнья», Слайдер, 75 лет Великой Победе, Главные новости, 09.03.2020 0 6

28 февраля в ивановском Доме национальностей состоялся Международный конкурс чтецов на лучшее выразительное прочтение произведений Мусы Джалиля. Конкурс приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Среди задач конкурса: воспитание любви к Родине, родному языку, патриотических и культурных традиций; сохранение памяти о подвигах защитников Отечества и защита от фальсификации исторических событий Великой Отечественной войны; приобщение к историческому наследию России и татарского народа; изучение поэтического творчества и героической судьбы Героя Советского Союза Мусы Джалиля, а также выявление и поощрение талантливых детей, подростков и студентов.

В числе организаторов конкурса – Духовное управление мусульман Ивановской области, Национально-культурная автономия татар Ивановской области, ивановский Дом национальностей при поддержке Всемирного конгресса татар и Федеральной национально-культурной Автономии татар.

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