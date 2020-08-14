ВИДЕО: Капсулу с землей с места захоронения В. Гордова передали на его историческую родину

В рамках Дней культуры Республики Татарстан на Донском кладбище Москвы состоялась церемония передачи на историческую родину капсулы с землей с места захоронения Героя Советского Союза, генерала-полковника Василия Николаевича Гордова.

Представитель Мензелинского района Республики, где родился Василий Николаевич, военный комиссар района Сергей Владимиров пообещал, что капсула займет достойное место в экспозиции, посвященной героям — уроженцам их родного района.

В мероприятии приняли участие инициатор акции, депутат Муниципального округа Донской г.Москвы Владимир Залищак, заместитель Полпреда РТ в РФ Эмиль Файзуллин, глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов, писатель Ринат Мухамадиев, представители татарской общественности Москвы и активисты Автономии.

Собравшиеся почтили память жертв политических репрессий, захороненных в общей могиле на Донском кладбище.