ВИДЕО: Казахстанские татары приняли эстафету от Президента Татарстана

«Наследие великого Абая принадлежит всему человечеству,»- заявил глава Казахстанского конгресса татар и башкир, член Совета Ассамблеи народа Казахстана Тауфик Каримов, принимая участие в челлендже #abai175.

«В июле прошлого года челлендж, посвященный 175-летнему юбилею великого казахского поэта Абая Кунанбайулы, начала 9-летняя Ләйлім-Шырақ из Нур-Султана, которую поддержал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. Для нас, татар Казахстана, было большой честью принять эту эстафету у Президента Татарстана Рустама Минниханова. Глубоко символично, что он в свою очередь принял приглашение к участию в челлендже с родины Абая — у акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова. Казахский и татарский народы связывает многовековая братская дружба. И это не просто слова. К примеру, одно из самых знаковых произведений Абая «Кодекс для простых казахов» было издано в Казани в 1886 году в типографии Казанского университета, в 2019 году оригинал этой работы был обнаружен в библиотеке им. Лобачевского Казанского федерального университета… Литературную эстафету мы передаем нашим собратьям из Республики Беларусь — Абай велик и его наследие принадлежит всему человечеству», — сказал Тауфик Каримов.

Стоит отметить, глава Казахстанского конгресса татар и башкир процитировал отрывок из 25-го Слова Абая на трех языках: казахском, татарском и русском.

kctb.kz