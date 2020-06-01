ВИДЕО: Круглый стол: «Творчество Булата Сулейманова — достояние Тюменскрой Земли»

Круглый стол «Творчество Булата Сулейманова — достояние Тюменской Земли» в рамках общественно значимого проекта «Сулеймановские чтения». История проведения началась в 1998 году.

В связи с карантинными мероприятиями конференция прошла в формате круглого стола а впервые в онлайн режиме! Участниками трансляции стали около семидесяти человек. А те, кто не смог по техническим причинам выйти на связь онлайн, дали развернутое интервью. О работе Областного союза сибирскотатарских писателей рассказал его председатель Клара Латыповна Кучковская, воспоминаниями о Булате Валиковиче Сулейманове поделился его близкий друг Анас Гаитович Гаитов, об истории проведения первых научно-практических конференций «Сулеймановские чтения» поведал их руководитель и организатор — Рифхат Мирхатамович Насибуллин.

В программе используются видеоматериалы из личного архива Рифхата Насибуллина.

На почту организаторов круглого стола «Творчество Булата Сулейманова — достояние Тюменской Земли» поступило более 70 статей, в том числе и видеодоклады. Все материалы, посвященные круглому столу, будут размещены на сайте РОО НКА сибирских татар и татар Тюменской области https://nkastit72.ru/