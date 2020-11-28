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ВИДЕО: Кулинарный мастер-класс для участниц финала областного конкурса красоты и таланта «Татар кызы Пенза-2020»

в Новости, Слайдер, Соотечественники, Международный конкурс «Татар кызы», 28.11.2020 0 2

22 ноября состоялся самый вкусный мастер-класс в рамках подготовки к финалу областного конкурса красоты и таланта «Татар кызы Пенза-2020».

Под чутким руководством кулинарной мастерицы Рамазановой Д.М. участницы готовили на суд жюри ароматные перемячи. Дания Мясутовна поделилась с финалистками секретами приготовления мясной жемчужины татарской кухни. Благодарим ресторан «SOHO» за возможность проведения мастер-класса в приятной атмосфере.

Жюри во главе с его председателем Туктаровым Ж.З. и команда организаторов не остались без вкусных междометий, ярким подтверждением тому — баллы в оценочных листах конкурса! В завершение кулинарной встречи девушки приготовили «Дуслык перемәчәсе (Перемяч дружбы)» ! Это очень символичный момент, поскольку конкурс действительно объединяет. Нам, организаторам, приятно наблюдать за рождением женской дружбы, мы верим, что эта сплоченность выйдет далеко за пределы проекта!

Наши кулинарные мастерицы:
Динара Курмакаева
Мениря Тинчурина
Галия Кадрова
Алина Янкина
Юлия Туктарова
Альбина Медведева
Алсу Курмалеева

penza.tatar

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