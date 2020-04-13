ВИДЕО: Мастер-класс от мастериц Аксубаевского района по ушковой технике

Калфак — национальный женский головной убор. Их шили из бархата и украшали вышивкой, жемчугом, бисером, стеклярусом… Вот где фантазии нет предела! Для золотного шитья использовали канитель, трунцал, бить.

Канитель — это круглая проволока, навитая в виде спирали на нить-основу, а трунцал — проволока-спиралька плоская (если совсем просто объяснять). Еще есть просто плоская металлическая нить — бить.

Этнографический музей

Из всего этого разнообразия получались удивительные по красоте узоры!

Их выполняли «вприкреп»: прихватит вышивальщица золотную нить мелким стежком шелковой или х/б ниткой, потом отогнет в другую сторону, еще раз прихватит — опять отогнет. Вышивая канителью или трунцалом, проволочную спиральку отрезали на границе узора, затем делали новый стежок.

Вот так шаг за шагом, стежок за стежком и создавался шедевр.

Этнографический музей

Вышивка — один из самых древних видов творчества, у любого народа есть свои приемы, техники и секреты. Эта работа очень трудоемкая. Даже сегодня такой калфак или тюбетейку несколько мастериц будут вышивать 2-3 недели, труд по-прежнему ручной. Но как красиво!

Этнографический музей

На самом деле, вышивка — это эффектный способ украсить свою одежду или домашний интерьер. Татарки — известные рукодельницы, вышивают все: полотенца, скатерти, салфетки, занавески, наволочки…

Когда приходят гости, все рукоделие нужно вывесить на веревочку вдоль стены. Пусть посмотрят, какая мастерица в этом доме живет!

Но это еще не все. Есть такая техника, называется «ушковая», обычно так выполняли цветы — каждый лепесток делается из свернутого уголком («ушком») кусочка атласной ленты.

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Результат удивительный — махровые цветы выглядят объемными и почти настоящими!

Еще можно вышивать мохнатой ниткой — синель называется. И тогда узор получается мягкий, ворсовый. А если по контуру жемчуг или бисер добавить, будет сказка))