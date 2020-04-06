ВИДЕО: Молодые активисты «Штаба татар» создали новый ютуб канал

В связи с карантином, «Штаб татар Москвы» полностью перешел в онлайн-режим. Такие действия предприняты не только в силу запрета массовых мероприятий, но и также связано с тем, осваивает новые направления работы с молодёжью. Активисты движения создали новый молодёжный ютуб канал «Штаба татар».

«Штаб татар Москвы» на своем YouTube канале планирует выпускать несколько видео в неделю, чтобы держать наших подписчиков в тонусе в этот непростой период. Будут выходить выпуски разного формата, но цель каждого из них будет одна — поддержание татарских традиций языка и культуры.